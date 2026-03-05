واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

وكشفت التحريات أن المتهم اتخذ من الكيان مقراً للنصب على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات معتمدة وتمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة"، وذلك مقابل تقاضي مبالغ مالية منهم.

فخ التوظيف

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان الوهمي، بالإضافة إلى استمارات التحاق ومجموعة من المطبوعات الدعائية التي كانت تُستخدم في استدراج الضحايا تحت إغراء الوظائف المرموقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.