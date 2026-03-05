مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

جميع المباريات

إعلان

زيادة الأزمات.. قرار صادم من فيفا ضد الزمالك لصالح فيريرا

كتب : محمد خيري

10:32 ص 05/03/2026 تعديل في 11:17 ص
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر فيريرا
  • عرض 8 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 8 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
  • عرض 8 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 8 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 8 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يفيد بتوقيع غرامة مالية على النادي لصالح المدير الفني البلجيكي السابق يانيك فيريرا، وذلك على خلفية مستحقاته المتأخرة.

ووفقًا لمصدر مطلع، فقد قرر فيفا تغريم الزمالك مبلغ 160 ألف دولار، تعويضًا عن مستحقات فيريرا السابقة.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة بالزمالك كانت قد توصلت في وقت سابق إلى تسوية مع المدرب البلجيكي تقضي بحصوله على نصف مستحقاته فقط بدلًا من تقاضي كامل المبلغ المتبقي في عقده، إلا أن عدم توفر السيولة المالية حينها حال دون إتمام الاتفاق.

الزمالك يتجه للحلول الودية مع المدرب

ومن المنتظر أن تُجدد إدارة النادي مساعيها خلال الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلى حل ودي يُنهي الأزمة ويغلق الملف بشكل نهائي، تجنبًا لأي عقوبات إضافية محتملة.

جدير بالذكر، أن فيريرا رحل عن تدريب الزمالك بسبب النتائج السيئة، وتولي تدريب الفريق بدلا منه في ذلك التوقيت أحمد عبد الرؤوف.

اقرأ أيضا:

"لإنقاذ الرخصة والصفقات".. الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة إيقاف القيد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فيريرا فيفا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حبس أب أجبر صغيرته على تعاطي المخدرات بالفيوم وإيداع طفلين بالمستشفى
أخبار المحافظات

حبس أب أجبر صغيرته على تعاطي المخدرات بالفيوم وإيداع طفلين بالمستشفى
توفيق عكاشة يعلق على رد الخليج المحتمل على إيران: "الهجوم خير وسيلة للدفاع"
مصراوى TV

توفيق عكاشة يعلق على رد الخليج المحتمل على إيران: "الهجوم خير وسيلة للدفاع"
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس

تحطم طائرة F-15 أمريكية في غرب إيران وإنقاذ طاقمها بعملية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

تحطم طائرة F-15 أمريكية في غرب إيران وإنقاذ طاقمها بعملية إسرائيلية
من هو مجتبى خامنئي المرشح الأكثر حظا لتولي منصب المرشد الإيراني؟
شئون عربية و دولية

من هو مجتبى خامنئي المرشح الأكثر حظا لتولي منصب المرشد الإيراني؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان