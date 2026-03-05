تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يفيد بتوقيع غرامة مالية على النادي لصالح المدير الفني البلجيكي السابق يانيك فيريرا، وذلك على خلفية مستحقاته المتأخرة.

ووفقًا لمصدر مطلع، فقد قرر فيفا تغريم الزمالك مبلغ 160 ألف دولار، تعويضًا عن مستحقات فيريرا السابقة.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة بالزمالك كانت قد توصلت في وقت سابق إلى تسوية مع المدرب البلجيكي تقضي بحصوله على نصف مستحقاته فقط بدلًا من تقاضي كامل المبلغ المتبقي في عقده، إلا أن عدم توفر السيولة المالية حينها حال دون إتمام الاتفاق.

الزمالك يتجه للحلول الودية مع المدرب

ومن المنتظر أن تُجدد إدارة النادي مساعيها خلال الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلى حل ودي يُنهي الأزمة ويغلق الملف بشكل نهائي، تجنبًا لأي عقوبات إضافية محتملة.

جدير بالذكر، أن فيريرا رحل عن تدريب الزمالك بسبب النتائج السيئة، وتولي تدريب الفريق بدلا منه في ذلك التوقيت أحمد عبد الرؤوف.

