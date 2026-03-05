كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك خطة لزيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء بنحو 2500 ميجاوات جديدة قبل دخول فصل الصيف المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الارتفاع المتوقع في الأحمال وضمان استقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن القدرات الجديدة تأتي من مشروعات توليد جارٍ الانتهاء منها حاليًا إلى جانب إدخال بعض الوحدات التي تم الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للشبكة القومية خلال فترات الذروة.

وأضاف، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتابع بشكل مستمر معدلات تنفيذ المشروعات الجديدة وخطط الصيانة ورفع كفاءة المحطات القائمة، بهدف ضمان جاهزية جميع وحدات التوليد للعمل بكامل طاقتها خلال أشهر الصيف التي تشهد أعلى معدلات استهلاك للكهرباء.

وأشار إلى أن الشبكة القومية للكهرباء تتمتع بقدرات كبيرة واحتياطي آمن يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة، لافتاً إلى استمرار العمل على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز استدامتها.

وأكد أن هناك تنسيقاً مستمراً بين قطاع الكهرباء وقطاعي البترول والغاز لتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد، بما يضمن استقرار تشغيل المحطات والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية دون انقطاعا.



اقرأ أيضاً:

بعد اعتماد القيمة العادلة.. الحكومة تقترب من طرح بنك القاهرة في البورصة

بإجمالى 470 إزالة .. وزير الري يتابع أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن ترتيبات التغطية الإعلامية لعيد القيامة المجيد