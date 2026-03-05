عودة شوبير وزيزو.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المقاولون العرب

استقر المدير الفني للنادي الأهلي، ييس توروب، على ملامح التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب، اليوم الخميس، في الجولة الـ21 من المسابقة، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً.

عودة شوبير وزيزو وتريزيجيه

ووفقًا لمصدر، يشهد التشكيل عودة مصطفى شوبير لحراسة المرمى، في إطار سياسة المداورة التي يعتمدها المدير الفني، كما يعود أيضا الثنائي محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو بشكل أساسي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد عيد – ياسر إبراهيم – هادي رياض – يوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – محمود حسن "تريزيجيه" – مروان عثمان.

ويأمل النادي الأهلي، من خلال تلك المباراة استعادة نغمة الانتصارات، بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي 1‑1 أمام زد إف سي في الجولة الماضية، مما حرمه من تحقيق الفوز وتقليص الفارق مع المتصدر الزمالك.

اقرأ أيضا:

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

