"إلا للضرورة القصوى".. بريطانيا ترفع درجة التحذير من السفر للسعودية

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، تحديثا عاجلا لمواطنيها بشأن السفر إلى المملكة العربية السعودية، طالبت فيه بتجنب التوجه إلى العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية إلا في حالات "الضرورة القصوى"، مشيرة إلى ضرورة توخي الحذر الشديد ومراجعة خطط السفر في ظل المستجدات الراهنة التي تشهدها المنطقة.



مناطق محظورة بالكامل



جددت الخارجية البريطانية، على حسابها الرسمي عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، توصياتها السابقة بالابتعاد تماما عن المناطق الحدودية مع اليمن، مشددة على تجنب السفر إلى أي نقطة تقع ضمن نطاق 10 كيلومترات من الحدود السعودية اليمنية لضمان سلامة الرعايا البريطانيين.



دعوة لمتابعة التحديثات



دعا البيان المسافرين إلى ضرورة الاطلاع على النصائح التفصيلية المحدثة من خلال الرابط المرفق، مؤكدا أن هذه التدابير تأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وتنبيههم للمخاطر المحتملة في المناطق المذكورة.

We have updated our travel advice for Saudi Arabia to recommend against all but essential travel to Eastern Province and Riyadh Province.



We continue to advise against all travel to within 10km of Saudi Arabia’s border with Yemen.



Read our travel advice for Saudi Arabia – LINK… pic.twitter.com/PzMlc2Uuml — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) March 5, 2026



يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.