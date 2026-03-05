مباريات الأمس
"على السحور".. صلح أحمد شوبير وعصام الحضري برعاية "زاهر"

كتب : محمد خيري

12:32 م 05/03/2026 تعديل في 01:10 م

عصام الحضري

شهد سحور رمضاني أقيم داخل نادي زد إف سي، مساء الأربعاء، إنهاء الخلاف بين الثنائي أحمد شوبير وعصام الحضري، وذلك برعاية الإعلامي سيف زاهر.

وشهدت المناسبة حضور عدد كبير من نجوم الرياضة، حيث لعب سيف زاهر دورًا بارزًا في لمّ الشمل وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة، لتنتهي الأزمة في أجواء ودية عكست روح الشهر الكريم.

الخلاف بين أحمد شوبير والحضري

وكان الخلاف قد نشب في وقت سابق بعد سخرية نشرها الحضري عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجد أحمد حسن وأحمد شوبير ضمن معسكر منتخب مصر لكرة القدم استعدادًا للمشاركة في كأس العرب في قطر، والتي ودّعها المنتخب من دور المجموعات تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان.

ثثثثثثث

عصام الحضري سيف زاهر أحمد شوبير سحور نادي زد

