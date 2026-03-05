اتحاد الكرة يعلن إعفاء ثنائي التحكيم من مباريات مارس بقرار فيفا

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يتضمن قرار لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة بييرلويجي كولينا، بمنع جميع الحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026 من إدارة أي مباريات ودية لمنتخبات المونديال خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

ويأتي القرار في إطار الاستعدادات لانطلاق البطولة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وذلك حرصًا على تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية قبل الإعلان النهائي عن قائمة حكام البطولة.

اتحاد الكرة يخطر الثنائي بقرار فيفا

من جانبها، أبلغت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري، برئاسة أوسكار رويز، الحكمين المصريين أمين عمر (حكم ساحة) ومحمود عاشور (حكم تقنية الفيديو) بالقرار، والذي بدأ تنفيذه بالفعل.

ويُعد الثنائي ضمن قائمة الحكام المرشحين للمشاركة في إدارة مباريات المونديال، في تأكيد جديد على حضور التحكيم المصري على الساحة الدولية، وسط دعم كامل من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة ولجنة الحكام الرئيسية.