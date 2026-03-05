مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

جميع المباريات

إعلان

الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري

كتب : محمد خيري

03:32 م 05/03/2026 تعديل في 03:32 م

فريق بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستضيف فريق حرس الحدود نظيره بيراميدز مساء اليوم، على ملعب حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-26.

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة أون سبورت 2 بتعليق محمد العتباني.

يسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على منافسيه في صراع اللقب، خاصة مع المنافسة القوية من الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا. وعلى الجانب الآخر، يطمح حرس الحدود إلى الانتصار من أجل تعزيز فرصه في البقاء ضمن الدوري للموسم المقبل.

ترتيب بيراميدز وحرس الحدود

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، بعد 11 فوزًا و4 تعادلات و3 هزائم، سجل خلالها 29 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ17 برصيد 17 نقطة من 19 مباراة، بعد 4 انتصارات و5 تعادلات و10 هزائم، سجل 14 هدفًا واستقبل 26 هدفًا.

المباراة تعد اختبارًا مهمًا للفريقين، إذ يسعى بيراميدز لمواصلة الانتصارات في سباق اللقب، فيما يسعى حرس الحدود للهروب من منطقة الخطر، في جدول البقاء بالدوري.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وحرس الحدود

وتنقل مباراة بيراميدز وحرس الحدود، في التاسعة والنصف مساء اليوم عبر قناة أون تايم سبورتس 2، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز حرس الحدود الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل الانشغال بالسوشيال ميديا في رمضان يضيع ثواب الصيام؟.. الشيخ أحمد خليل
جنة الصائم

هل الانشغال بالسوشيال ميديا في رمضان يضيع ثواب الصيام؟.. الشيخ أحمد خليل
الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
الفرحة في كل شوارع المطرية .. سفراء ووزراء وأجانب.. الكل جاي يشارك في إفطار
فيديوهات رمضان

الفرحة في كل شوارع المطرية .. سفراء ووزراء وأجانب.. الكل جاي يشارك في إفطار
دايما على بعض نسند.. "عم سامح" من فطار المطرية: مفيش فرق بين مسلم ومسيحي
فيديوهات رمضان

دايما على بعض نسند.. "عم سامح" من فطار المطرية: مفيش فرق بين مسلم ومسيحي
5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية
رمضان ستايل

5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور