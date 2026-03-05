الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري

يستضيف فريق حرس الحدود نظيره بيراميدز مساء اليوم، على ملعب حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-26.

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة أون سبورت 2 بتعليق محمد العتباني.

يسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على منافسيه في صراع اللقب، خاصة مع المنافسة القوية من الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا. وعلى الجانب الآخر، يطمح حرس الحدود إلى الانتصار من أجل تعزيز فرصه في البقاء ضمن الدوري للموسم المقبل.

ترتيب بيراميدز وحرس الحدود

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، بعد 11 فوزًا و4 تعادلات و3 هزائم، سجل خلالها 29 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ17 برصيد 17 نقطة من 19 مباراة، بعد 4 انتصارات و5 تعادلات و10 هزائم، سجل 14 هدفًا واستقبل 26 هدفًا.

المباراة تعد اختبارًا مهمًا للفريقين، إذ يسعى بيراميدز لمواصلة الانتصارات في سباق اللقب، فيما يسعى حرس الحدود للهروب من منطقة الخطر، في جدول البقاء بالدوري.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وحرس الحدود

وتنقل مباراة بيراميدز وحرس الحدود، في التاسعة والنصف مساء اليوم عبر قناة أون تايم سبورتس 2، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.