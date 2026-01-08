مباريات الأمس
تغيير ملعب مباراة الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

10:19 م 08/01/2026
أعلن نادي الزمالك تغيير ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام زد، في الجولة المقبلة من بطولة كأس عاصمة مصر الموسم الحالي 2025-2026.

وكشف نادي الزمالك، من خلال مركزه الإعلامي، إقامة مباراة الفريق أمام نظيره زد في الجولة الخامسة ببطولة كأس عاصمة مصر، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد "السلام"، بدلا من إقامتها على ملعب "المقاولون العرب".

ويلاقي نادي الزمالك نظيره زد، يوم الأحد المقبل الموافق 11 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة بكأس عاصمة مصر.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، زد، سموحة، كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود".

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك يحتل المركز السادس بجدول ترتيب مجموعته، برصيد 4 نقاط جمعهم من 4 مباريات بالمسابقة حتى الآن.

