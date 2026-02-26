قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن هناك تفاهما في المفاوضات مع الولايات المتحدة في بعض القضايا، مقابل استمرار الخلاف بشأن قضايا أخرى، مشيرًا إلى أن جولة المحادثات التي عقدت الخميس تعد الأفضل بين جولات التفاوض حتى الآن.

وأوضح عراقجي، خلال تصريحات إعلامية، أن الجولة الثالثة من المباحثات كانت من أفضل الجولات، مؤكداً تحقيق تقدم جيد فيما يتعلق بالملف النووي ورفع العقوبات، مع وجود اتفاق على بعض النقاط واستمرار الخلاف حول نقاط أخرى.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن طهران عبرت بوضوح عن مطالبها بشأن رفع العقوبات وآلية تخفيفها، لافتًا إلى أن كل طرف يحتاج إلى التشاور مع حكومته قبل الانتقال إلى الخطوات التالية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن جولة المفاوضات المقبلة ستعقد بعد أسبوع، فيما ستجرى مفاوضات فنية الاثنين المقبل في فيينا، حيث اتّفق على أن يبحث الفريق الفني الجوانب التقنية هناك.

وذكر عراقجي أن حضور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مفاوضات اليوم كان إيجابيا من الناحية الفنية، مضيفًا أن المباحثات دخلت مرحلة بحث عناصر الاتفاق ورفع العقوبات.

وأكد عراقجي أن مناقشات فيينا المرتقبة ستحاول التوصل إلى إطار فني يتوافق مع مطالب طهران ومطالب واشنطن.