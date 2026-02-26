قفشة.. الأندية سبب في ارتفاع رواتب اللاعبين في الدوري المصري

صرح محمد مجدي أفشة، في تصريحات لقناة القاهرة والناس عبر برنامج "حبر سري"، أن زيادة رواتب اللاعبين ليست مسؤولية اللاعبين نفسهم، مؤكدا أنهم لا يسألون عن أسباب رفع الرواتب.

وأوضح أن أرقام اللاعبين في الدوري المصري أصبحت مرتفعة بعض الشيء، مشيرا إلى أن اللاعبين لا يطلبون تصعيد رواتبهم، وإنما النادي هو من يتحكم في قيمة العروض والعقود.

وأضاف: "إذا قال لي نادي إنه سيمنحني مبلغ كبير للانضمام إليه، فمن الطبيعي أن أوافق، اللاعب لا يطلب الزيادة، لكن عندما يرى لاعبا يحصل على رقم كبير، فمن الطبيعي أن يرغب لاعب آخر في الحصول على رقم قريب منه أو أعلى."

وأكد أن كرة القدم بالنسبة له انتماء قبل أي شيء، مشددا على أن قراره مرتبط بالنادي الأهلي، وإذا جاءني عرض كبير من خارج الأهلي، فالنادي هو من يقرر رحيلي من عدمه، إذا وافق سأرحل، وإذا رفض سأبقى، أنا أهلاوي والقرار ليس بيدي."

واختتم تصريحاته قائلا: "يتبقى في عقدي عام مع النادي الأهلي، ولا أستطيع التفاوض أو الانتقال إلى أي نادي دون موافقة الأهلي وإذا أصبحت لاعبا حرا، سأختار وفقا للعروض المتاحة."