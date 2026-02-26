كشف الإعلامي أحمد شوبير، موعد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بشأن أزمة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

ماذا حدث؟

بدأت الأزمة عندما انسحب الأهلي من مباراة الزمالك، اعتراضا على تعيين طاقم تحكيم مصري للقاء، وبعدها قررت لجنة المسابقات خصم 6 نقاط من رصيد الأهلي.

وبعدها قررت رابطة الأندية تعديل القرار، واعتبار الأهلي خاسرا في اللقاء فقط، وخصم 3 نقاط، ليقدم بيراميدز شكوى إلى لجنة التظلمات.

ورفضت لجنة التظلمات شكوى بيراميدز، ليصعد بيراميدز شكواه إلى المحكمة الرياضية "كاس"، ولم يصدر القرار الرسمي حتى الآن.

موعد قرار المحكمة الرياضية الدولية

قال أحمد شوبير، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بالنسبة لحسم بطولة الدوري الموسم الماضي، قرار المحكمة الرياضية كان من المقرر له أن يكون يوم 5 مارس، لكنه أصبح 3 مارس".

وأضاف: "يوجد وجهتين نظر، الأهلي متفائل جدا وبيقولوا الأمور ممتازة ولا يوجد شك 1% في المية والدوري أهلاوي، بينما بيراميدز يقول إنه لا يوجد رابطة واتحاد، فقط محكم من الأهلي ومحكم بيراميدز ومحكم محايد".

واختتم شوبير: "وهناك حالة ترقب وحذر في بيراميدز، العملية 50/50، والتوقعات في الأهلي أن الحكم في صالح الأهلي والتوقعات في بيراميدز أنه سيتم تأجيل القرار لمدة شهر، لأن كل طرف قدم مذكرات تحتاج الدراسة".

