لخلافة أليو ديانج.. الأهلي يستفسر من سيراميكا عن لاعبه عمرو قلاوة

بدأ مسؤولي النادي الأهلي، التحرك مبكرا للتعاقد مع بديل للمالي أليو ديانج، الذي ينتهي تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وكان اللاعب المالي أليو ديانج، قد اتخذ قراره بالرحيل عن الأهلي عقب نهاية الموسم، بعد فشل مفاوضات التجديد، وسط رغبة لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا.

في هذا السياق، كشف مصدر مطلع، أن الأهلى استفسر من مسئولي سيراميكا كليوباترا بشكل ودي عن لاعب الوسط عمرو قلاوة.

وأوضح المصدر، أن اهتمام الأهلي باللاعب يأتي في إطار استفسار ودي لمعرفة شخصية اللاعب وسلوكياته فقط دون أي اهتمام رسمي.

وأكد المصدر أن الاهلي يسعي من الأن لوضع بدائل لمركز وسط الملعب في ظل رحيل أليو ديانج بنهاية الموسم، وأحمد نبيل كوكا الذي كان قد اتفق على الرحيل في نهاية الموسم أيضا.