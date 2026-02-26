إعلان

المعهد القومي للكبد يحصل على الاعتماد المبدئي من "جهار"

كتب : أحمد جمعة

10:10 م 26/02/2026

المعهد القومي للكبد يحصل على الاعتماد المبدئي من ج

حصل المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بالجيزة على الاعتماد المبدئي وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR".

وقال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن هذا الإنجاز يعكس التزام المعهد بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف جوانب العمل، بدءًا من تقديم الرعاية الصحية للمرضى وصولًا إلى إجراء البحوث العلمية المتطورة.

وتقدم رئيس الهيئة، في بيان اليوم، بالتهنئة إلى أسرة المعهد بقيادة الدكتور محمد صالح، عميد المعهد، على الجهود المبذولة نحو تحقيق هذا الإنجاز، وكذلك جهود العاملين بإدارات الهيئة وفرق الجودة والمتابعة برئاسة الهيئة، تحت قيادة الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور محمد كمال، استشاري الجودة بالهيئة، والدكتورة دينا حنفي، رئيس فريق الجودة المركزية برئاسة الهيئة، وكافة أعضائه، وذلك في سبيل تقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على المعهد.

كما توجه بالشكر إلى الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لما يبذله هو وأعضاء الهيئة من جهد متواصل لوضع القطاع الصحي بمصر في المكان اللائق به، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض المصري، والتعاون البنّاء الذي أثمر عن اعتماد ثلاث معاهد تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذا التعاون لاعتماد باقي وحدات الهيئة تباعًا.

المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار

