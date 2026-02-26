مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

- -
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

قرار عاجل من المحكمة الرياضية ضد الأهلي بشأن مدربه السابق

كتب : هند عواد

01:55 م 26/02/2026 تعديل في 02:00 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمود الخطيب وريبيرو
  • عرض 8 صورة
    محمود الخطيب وريبيرو
  • عرض 8 صورة
    خوسيه ريبيرو
  • عرض 8 صورة
    خوسيه ريبيرو
  • عرض 8 صورة
    خوسيه ريبيرو (2)
  • عرض 8 صورة
    خوسيه ريبيرو من تدريبات الأهلي
  • عرض 8 صورة
    الإسباني خوسيه ريبيرو (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تغريم النادي الأهلي مبلغ 588 ألف دولار، لصالح مدربه السابق، خوسيه ريبيرو.

وأعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، لصالح خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق.

وقال الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم، إن النادي سيتقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفنـي السابق للفريق الأول لكرة القدم "تعويض إجمالي 588 ألف دولار شاملة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد 3 شهور".

وأضاف: "هذه الخطوة سوف يتـم الانتهاء منها بعد 3 أسابيع على الأكثر، عقب تسلم النادي حيثيات القرار الصادر لمصلحة المدرب الإسباني، والحكم ليس نهائيًا، وهناك درجات تقاضي أخرى، وسيتم الطعن عليه وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي قرار من المحكمة الرياضية ضد الأهلي خوسيه ريبيرو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علامات صامتة تدل على اضطراب هرمون التوتر في الجسم.. احذرها
نصائح طبية

علامات صامتة تدل على اضطراب هرمون التوتر في الجسم.. احذرها
بعد اعتناقها الإسلام.. كيف تعيش البرازيلية كاثيلين لاعبة النصر أجواء رمضان؟
مصراوي ستوري

بعد اعتناقها الإسلام.. كيف تعيش البرازيلية كاثيلين لاعبة النصر أجواء رمضان؟
"الحبيب والصديق".. تامر عبدالمنعم ينعى الفنان ياسر صادق
دراما و تليفزيون

"الحبيب والصديق".. تامر عبدالمنعم ينعى الفنان ياسر صادق
رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
أخبار المحافظات

رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
الرئيس السيسي يلتقي قيادات شركتي "سكاتك" و"إنفجين إنرجي" -(صور)
أخبار مصر

الرئيس السيسي يلتقي قيادات شركتي "سكاتك" و"إنفجين إنرجي" -(صور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
أحكام رادعة للحًكَم العام والمنقذين في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"