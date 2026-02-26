قرار عاجل من المحكمة الرياضية ضد الأهلي بشأن مدربه السابق

قررت غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تغريم النادي الأهلي مبلغ 588 ألف دولار، لصالح مدربه السابق، خوسيه ريبيرو.

وأعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، لصالح خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق.

وقال الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم، إن النادي سيتقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفنـي السابق للفريق الأول لكرة القدم "تعويض إجمالي 588 ألف دولار شاملة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد 3 شهور".

وأضاف: "هذه الخطوة سوف يتـم الانتهاء منها بعد 3 أسابيع على الأكثر، عقب تسلم النادي حيثيات القرار الصادر لمصلحة المدرب الإسباني، والحكم ليس نهائيًا، وهناك درجات تقاضي أخرى، وسيتم الطعن عليه وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن".