في تحرك أمني سريع أعاد الهدوء لقرى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، كشفت الأجهزة الأمنية كواليس مقاطع فيديو اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها شخص يطلق الرصاص العشوائي ويشعل النيران في سيارة وجرار زراعي، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

انتقام الدم الواحد

المفاجأة الصادمة كشفتها التحريات؛ إذ تبين أن الواقعة لم تكن هجوماً خارجياً، بل هي فصول انتقام عائلي بطلها سائق قرر تصفية حسابات مالية مع ابن عمه (عامل).

وبدلاً من اللجوء للقانون، اختار المتهم لغة الرصاص والنار، حيث استل بندقيته الآلية وأفرغ رصاصاته في الهواء قبل أن يشعل النيران في ممتلكات قريب أسرته.

تصاعد أدخنة من أعلى فندق شهير بالجزيرة

رغم عدم ورود بلاغات رسمية في البداية، إلا أن الرصد الأمني كان أسرع؛ حيث تم تحديد هوية الضحية وضبط المتهم في كمين محكم وبحوزته البندقية الآلية المستخدمة في الواقعة، ليعترف المتهم بتفاصيل جريمته مؤكدا أن الخلافات المالية هي التي دفعته لتحويل قريته إلى ساحة حرب مصغرة.