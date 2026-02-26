مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

- -
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق: واثق من الفوز على بيراميدز.. وأرفض لقب الإعجاز

كتب : محمد خيري

02:38 م 26/02/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة الزمالك وزد (4)
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة الزمالك وزد (5)
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة الزمالك وزد (2)
  • عرض 16 صورة
    جمهور الزمالك يرفع صورة طارق مصطفي
  • عرض 16 صورة
    أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (3)
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (6)
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (7)
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (4)
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب نجم الزمالك السابق، هيثم فاروق، عن فخره الكبير بما يقدمه الجهاز الفني واللاعبين في الفريق الأول، بعد تصدر الفريق قمة الدوري المصري الممتاز.

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "أشعر بسعادة كبيرة بما يقدمه اللاعبون، والمحافظة على سلسلة الانتصارات، وتصدر قمة الدوري الممتاز بنهاية الجولة 19 رغم الظروف التي يمر بها الفريق."

وأشار إلى شعوره بالفخر بتصدر مهاجمه عدي الدباغ قائمة هدافي الدوري حتى الآن، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابيًا على قوة الفريق.

رفض فاروق وصف ما يحققه الزمالك بـ"الإعجاز"، مؤكدًا أن أي مركز آخر بين الثاني والرابع يعتبر طبيعيًا مقارنة بالصعوبات التي يواجهها النادي، لكنه أشار: "هذا بمثابة السم في العسل، لأن اسم وقيمة الزمالك تجعله دائمًا ينافس على لقب الدوري."

وأضاف فاروق أن أداء اللاعبين والجهاز الفني رفع سقف الطموح، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الفوز بلقب الدوري. كما تطرق للحديث عن شيكو بانزا، قائلاً إنه يملك قدرات كبيرة، لكن يحتاج إلى تقويم، مع ثقته الكاملة في قدرة المدير الفني معتمد جمال على ذلك.

وصف فاروق مباراة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز بالصعبة، مؤكدًا أنها تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط التكتيكي، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على الفوز والانفراد بصدارة الدوري.

واختتم تصريحاته بالتعبير عن سعادته برفع صورته في مدرجات الزمالك خلال مباراة كايزر تشيفز، وقال: "لم أتوقع ذلك، خاصة وأنني لم ألعب بالقميص الأبيض كثيرًا، رغم أنني زملكاوي قلبًا وقالبًا، وأعتبر نفسي قائد خط دفاع الزمالك في المجال الإعلامي عن وجه حق."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك هيثم فاروق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علامات صامتة تدل على اضطراب هرمون التوتر في الجسم.. احذرها
نصائح طبية

علامات صامتة تدل على اضطراب هرمون التوتر في الجسم.. احذرها
أيمن عزب يعلن وفاة ياسر صادق: كنت عارف إنك مستني رمضان
دراما و تليفزيون

أيمن عزب يعلن وفاة ياسر صادق: كنت عارف إنك مستني رمضان
"دا سوق ولا سويقة".. د. حسن الصادي ينتقد جودة وأسعار خدمات الاتصالات والبنوك
مصراوى TV

"دا سوق ولا سويقة".. د. حسن الصادي ينتقد جودة وأسعار خدمات الاتصالات والبنوك
الرئيس السيسي يلتقي قيادات شركتي "سكاتك" و"إنفجين إنرجي" -(صور)
أخبار مصر

الرئيس السيسي يلتقي قيادات شركتي "سكاتك" و"إنفجين إنرجي" -(صور)

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
أخبار البنوك

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
أحكام رادعة للحًكَم العام والمنقذين في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"