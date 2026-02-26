نجم الزمالك السابق: واثق من الفوز على بيراميدز.. وأرفض لقب الإعجاز

أعرب نجم الزمالك السابق، هيثم فاروق، عن فخره الكبير بما يقدمه الجهاز الفني واللاعبين في الفريق الأول، بعد تصدر الفريق قمة الدوري المصري الممتاز.

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "أشعر بسعادة كبيرة بما يقدمه اللاعبون، والمحافظة على سلسلة الانتصارات، وتصدر قمة الدوري الممتاز بنهاية الجولة 19 رغم الظروف التي يمر بها الفريق."

وأشار إلى شعوره بالفخر بتصدر مهاجمه عدي الدباغ قائمة هدافي الدوري حتى الآن، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابيًا على قوة الفريق.

رفض فاروق وصف ما يحققه الزمالك بـ"الإعجاز"، مؤكدًا أن أي مركز آخر بين الثاني والرابع يعتبر طبيعيًا مقارنة بالصعوبات التي يواجهها النادي، لكنه أشار: "هذا بمثابة السم في العسل، لأن اسم وقيمة الزمالك تجعله دائمًا ينافس على لقب الدوري."

وأضاف فاروق أن أداء اللاعبين والجهاز الفني رفع سقف الطموح، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الفوز بلقب الدوري. كما تطرق للحديث عن شيكو بانزا، قائلاً إنه يملك قدرات كبيرة، لكن يحتاج إلى تقويم، مع ثقته الكاملة في قدرة المدير الفني معتمد جمال على ذلك.

وصف فاروق مباراة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز بالصعبة، مؤكدًا أنها تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط التكتيكي، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على الفوز والانفراد بصدارة الدوري.

واختتم تصريحاته بالتعبير عن سعادته برفع صورته في مدرجات الزمالك خلال مباراة كايزر تشيفز، وقال: "لم أتوقع ذلك، خاصة وأنني لم ألعب بالقميص الأبيض كثيرًا، رغم أنني زملكاوي قلبًا وقالبًا، وأعتبر نفسي قائد خط دفاع الزمالك في المجال الإعلامي عن وجه حق."