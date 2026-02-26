تحرك عاجل من الأهلي بعد حكم المحكمة الرياضية لصالح ريبيرو

أعلن الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، أن النادي سيتقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس» ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لصالح المدير الفني الإسباني السابق خوسيه ريبيرو.

تفاصيل الحكم ضد الأهلي

كان قرار فيفا قضى بتعويض ريبيرو بمبلغ إجمالي قدره 588 ألف دولار، شاملة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده لمدة 3 أشهر، بعد رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

خطوات الأهلي القانونية

وأوضح شحاتة أن النادي سيستكمل الإجراءات القانونية للطعن خلال فترة لا تتجاوز 3 أسابيع، عقب استلام حيثيات القرار الرسمي، مشددًا على أن الحكم ليس نهائيًا، وهناك درجات تقاضي أخرى يمكن استغلالها وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في القضايا الرياضية الدولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الأهلي للحفاظ على حقوقه القانونية والإدارية، ومواجهة أي قرارات صادرة قد تؤثر على مصالح النادي المالية والرياضية.