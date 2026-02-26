مباريات الأمس
قرار هام من توروب.. هل يعود تريزيجيه وزيزو للأهلي أمام زد؟

كتب : مصراوي

12:37 م 26/02/2026
يخضع الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، لاعبا الأهلي، لفحص طبي اليوم الخميس، على هامش مران الفريق بملعب مختار التتش، لتحديد موقفهما من المشاركة في مواجهة زد إف سي المقبلة بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره زد في الجولة العشرين من مسابقة الدوري لموسم 2025/2026، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء السبت 28 فبراير، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

ويعاني زيزو من شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مواجهة البنك الأهلي بالدوري.

بينما أصيب تريزيجيه بشد من الدرجة الثانية أسفل العضلة الخلفية، خلال مشاركته أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا.

وسيحسم الاختبار الطبي مدى جاهزية الثنائي للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في اللقاء المرتقب.

قرار المدير الفني للأهلي

في المقابل، يميل الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب إلى عدم المجازفة باللاعبين، خاصة في ظل ارتباط الفريق بمواجهة قوية أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي تمثل أهمية كبيرة في مشوار الفريق القاري.

ويبقى القرار النهائي مرهونًا بنتائج الفحص الطبي وتقييم الجهازين الفني والطبي، بما يحقق التوازن بين احتياجات الدوري وأولوية المنافسة الأفريقية.

