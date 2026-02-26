مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

- -
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

- -
21:00

أهلي جدة

رئيس البنك الأهلي يتحدث عن أمنيته في الدوري.. ومصير أسامة فيصل

كتب : محمد خيري

02:26 م 26/02/2026

فريق البنك الأهلي

أعرب اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على فاركو بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، مشيرًا في الوقت ذاته إلى صعوبة المباريات المقبلة.

قال نصار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: "المباريات المقبلة صعبة جدًا، والمشوار لسه بدري، ولكننا نمتلك ميزة أن جميع الفرق المنافسة على التأهل للسبعة الأوائل لعبت مباراة أكثر، حيث لعبنا 17 مباراة مقابل 18 للفرق الأخرى."

وأضاف: "هدفنا الحالي هو التواجد ضمن السبعة الأوائل في مرحلة التتويج، وبعد ذلك سيكون هدفنا التواجد ضمن المربع الذهبي."

أوضح نصار أن اللاعب أسامة فيصل سيستمر مع الفريق حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قائلاً: "لم تصل أي عروض جدية فعلية له، ولم نحدد أي رقم لبيعه، لكن أولوية اللاعب الانتقال للاحتراف الخارجي في حال وجود عروض خارجية."

وعن التحكيم هذا الموسم، أشار نصار: "التحكيم أفضل من الموسم الماضي، إلا أن بعض الأمور مثل إضاعة الوقت ما زالت تؤثر على متعة اللعبة."

أشرف نصار البنك الأهلي فريق البنك الأهلي الدوري المصري

