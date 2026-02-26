رئيس البنك الأهلي يتحدث عن أمنيته في الدوري.. ومصير أسامة فيصل

أعرب اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على فاركو بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، مشيرًا في الوقت ذاته إلى صعوبة المباريات المقبلة.

قال نصار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: "المباريات المقبلة صعبة جدًا، والمشوار لسه بدري، ولكننا نمتلك ميزة أن جميع الفرق المنافسة على التأهل للسبعة الأوائل لعبت مباراة أكثر، حيث لعبنا 17 مباراة مقابل 18 للفرق الأخرى."

وأضاف: "هدفنا الحالي هو التواجد ضمن السبعة الأوائل في مرحلة التتويج، وبعد ذلك سيكون هدفنا التواجد ضمن المربع الذهبي."

أوضح نصار أن اللاعب أسامة فيصل سيستمر مع الفريق حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قائلاً: "لم تصل أي عروض جدية فعلية له، ولم نحدد أي رقم لبيعه، لكن أولوية اللاعب الانتقال للاحتراف الخارجي في حال وجود عروض خارجية."

وعن التحكيم هذا الموسم، أشار نصار: "التحكيم أفضل من الموسم الماضي، إلا أن بعض الأمور مثل إضاعة الوقت ما زالت تؤثر على متعة اللعبة."