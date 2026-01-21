مباريات الأمس
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 1
17:00

الاتحاد السكندري

كأس مصر

زد

0 0
14:30

المصري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

36 25
12:00

الجابون

بطولة أفريقيا لكرة اليد

رواندا

30 19
20:00

زامبيا

جميع المباريات

رسمياً.. الأهلي يعلن تعاقده مع نجم الزمالك السابق

كتب : نهي خورشيد

09:46 م 21/01/2026
    أحمد عيد
    أحمد عيد (5)
    أحمد عيد (1)
    أحمد عيد (6)
    أحمد عيد (3)

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء رسمياً ضم أحمد عيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، ومدافع الزمالك الأسبق بعقد يمتد لمدة 3 مواسم ونصف، بدءاً من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"مرحبًا بك في نادي القرن.. أحمد عيد أهلاوي ".

وشهدت الساعات الماضية الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب، الذي شارك في مران الفريق مساء اليوم، استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد صفقة أحمد عيد هي الثالثة في ميركاتو الأحمر الشتوي، بعد التعاقد مع مروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا، ومدافع البنك عمرو الجزار.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالقلعة الحمراء لاستئناف منافساته في البطولة القارية بمواجهة يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل في السادسة مساءً على ملعب الجيش ببرج العرب.

ويحتل المارد الأحمر حالياً صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويًا مع يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني، في صراع محتدم على صدارة المجموعة.

أحمد عيد صفقات الأهلي الشتوية الأهلي المصري البورسعيدي الزمالك

