تعمل شركة Meta على اختبار مستوى اشتراك مدفوع جديد لتطبيق WhatsApp يحمل اسم WhatsApp Plus، في خطوة قد تمثل تحولا مهما في نموذج عمل التطبيق الذي ظل مجانيا منذ إطلاقه عام 2009.

وبحسب تقرير نشره موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات التطبيق، فإن الاشتراك الجديد سيكون اختياريا بالكامل، إذ سيحصل المشتركون على مجموعة من الميزات الإضافية، في حين ستظل الوظائف الأساسية للتطبيق متاحة مجانا لجميع المستخدمين.

اشتراك اختياري بميزات إضافية

وكانت شركة ميتا قد أعلنت في يناير الماضي خطتها لاختبار مستويات اشتراك مدفوعة عبر منصاتها المختلفة، بما يشمل Instagram و"Facebook" إلى جانب واتساب.

وتشير التسريبات إلى أن اشتراك واتساب بلس سيركز على تعزيز تجربة الاستخدام وإتاحة خيارات تخصيص إضافية، دون المساس بطبيعة التطبيق الأساسية أو فرض رسوم على الخدمات التقليدية.

وسيظل المستخدمون غير المشتركين قادرين على استخدام الميزات المعتادة مثل الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والمرئية ومشاركة الوسائط وخيارات الخصوصية دون أي تكلفة.

ميزات جديدة للمشتركين

ووفقا للمعلومات المتاحة، قد يتضمن الاشتراك المدفوع مجموعة من المزايا الإضافية، من أبرزها:

زيادة عدد الدردشات المثبتة في أعلى القائمة من 3 إلى 20 محادثة.

توفير خيارات واسعة لتخصيص التطبيق، تشمل 14 أيقونة مختلفة.

إمكانية تغيير ألوان واجهة التطبيق عبر 19 خيارا للألوان.

ملصقات حصرية للمشتركين.

نغمات مخصصة لمكالمات واتساب.

تأثيرات تفاعلية إضافية للرسائل وردود الفعل.

وقد تنعكس تغييرات الألوان على عناصر أخرى في الواجهة مثل علامات التبويب والفلاتر وأزرار الإجراءات.

لا يزال واتساب بلس في مرحلة التطوير لنظامي Android و"iOS"، ولم تكشف الشركة حتى الآن عن سعر الاشتراك المحتمل.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن واتساب بدأ بالفعل اختبار ميزة قائمة الانتظار التي تتيح للمستخدمين تسجيل اهتمامهم بالخدمة الجديدة، بحيث يتم إخطارهم عند إطلاقها رسميا.

وظهرت هذه الميزة في نسخة تجريبية من التطبيق على أندرويد تحمل الرقم 2.26.9.6، حيث يمكن للمستخدمين العثور على خيار "الانضمام إلى قائمة الانتظار" ضمن إعدادات التطبيق أو داخل لوحة الملصقات.

ومن المتوقع أن توسع الشركة نطاق اختبار هذه الميزة تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن إطلاق الاشتراك المدفوع عالميا.