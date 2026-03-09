إعلان

السيسي يحذر من إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الإفريقي

كتب : محمد نصار

12:48 م 09/03/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الإفريقي.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43، التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأكد الرئيس: هذه مغامرات بالغة الخطورة، ستترتب عليها تداعيات؛ لا قدرة لأحد على احتوائها، ولن يكون أي طرف بمنأى عن آثارها.. ومصر التي تنادي دائمًا بالتعاون والتكامل مع الدول الشقيقة في حوض النيل، لن تسمح بجر المنطقة إلى صراعات عبثية، تهدد حاضرها ومستقبلها.

الرئيس السيسي: أخطر ما يواجه الأمة هو الجهل

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي يوم الشهيد الندوة التثقيفية الـ43 حوض النيل القرن الإفريقي

