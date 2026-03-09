استقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، على التشكيل المتوقع لفريقه في مواجهة طلائع الجيش، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ15 من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة بين الأهلي وطلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين على ملعب استاد الكلية الحربية، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

عودة محمد الشناوي للتشكيل

ومن المنتظر أن يقود محمد الشناوي حراسة مرمى الأهلي، في ظل سياسة المداورة التي يتبعها توروب مؤخرًا بينه وبين مصطفى شوبير، كما يعود محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام المقاولون العرب، والتي شهدت الاعتماد على أحمد عيد.

التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يوسف بلعمري – ياسر إبراهيم – هادي رياض – محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور – مروان عطية – أليو ديانج.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – مروان عثمان – أحمد سيد زيزو.

