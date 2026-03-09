مباريات الأمس
استمرار سياسة الحراس وعودة هاني.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام طلائع الجيش

كتب : مصراوي

12:19 م 09/03/2026
    النادي الأهلي
    النادي الأهلي (1)
    لاعبو الأهلي
    النادي الأهلي
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (5) (1) (1)
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (8) (1)

استقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، على التشكيل المتوقع لفريقه في مواجهة طلائع الجيش، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ15 من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة بين الأهلي وطلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين على ملعب استاد الكلية الحربية، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

عودة محمد الشناوي للتشكيل

ومن المنتظر أن يقود محمد الشناوي حراسة مرمى الأهلي، في ظل سياسة المداورة التي يتبعها توروب مؤخرًا بينه وبين مصطفى شوبير، كما يعود محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام المقاولون العرب، والتي شهدت الاعتماد على أحمد عيد.

التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يوسف بلعمري – ياسر إبراهيم – هادي رياض – محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور – مروان عطية – أليو ديانج.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – مروان عثمان – أحمد سيد زيزو.

أقرأ أيضا:

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشكيل الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري

