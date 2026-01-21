وكيل عمرو الجزار يكشف لمصراوي كواليس مفاوضات الأهلي لضمه

"أشعر بالفخر".. أول تعليق من مروان عثمان بعد انضمامه للأهلي

كشف أحمد السيد وكيل أعمال عمرو الجزار الوافد الجديد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاوضات انتقاله إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أحمد في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"بدأت المفاوضات منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إذ كان الكابتن أسامة هلال يتواصل معنا باستمرار، قبل أن يتعطل الأمر لفترة قصيرة".

وأَضاف:"ومع فتح باب الانتقالات في يناير، عاد الكابتن أسامة للتواصل معي من جديد، ثم تواصل مع عمرو، وأجرينا مكالمة مشتركة، ولم يستغرق الأمر سوى أيام قليلة".

وتابع وكيل الجزار قائلأً:"كما أبدى مسؤولو البنك تعاوناً كبيراً معنا، وحين تم عرض الأمر على اللاعب، طلب منهم تسهيل انتقاله، نظراً لأن هذه الخطوة كانت بمثابة حلم يطمح إلى تحقيقه منذ فترة، ليتم حسم الصفقة بسلاسة كبيرة".