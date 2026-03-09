مباريات الأمس
23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية

كتب : محمد خيري

12:56 م 09/03/2026 تعديل في 12:56 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحداث شغب في مباراة أتلتيكو مينيرو وكروزيرو 3
  • عرض 4 صورة
    أحداث شغب في مباراة أتلتيكو مينيرو وكروزيرو
  • عرض 4 صورة
    أحداث شغب في مباراة أتلتيكو مينيرو وكروزيرو 2

شهد نهائي بطولة ولاية ميناس جيرايس أحداثًا مؤسفة بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو، ما أسفر عن إشهار عدد قياسي من البطاقات الحمراء في المباراة التي أقيمت مساء الأحد.

وأقيمت المواجهة على ملعب ملعب مينيراو بمدينة بيلو هوريزونتي، حيث نجح كروزيرو في حسم اللقب بعد فوزه بهدف دون رد، أحرزه المهاجم كايو جورج في الدقيقة 59 برأسية متقنة، مستغلًا عرضية من زميله جيرسون.

وبهذا الفوز توّج كروزيرو بلقب البطولة للمرة الـ39 في تاريخه، منهياً فترة غياب عن التتويج استمرت ست سنوات، إذ كان آخر لقب للفريق عام 2019 تحت قيادة المدرب مانو مينيزيس.

اشتباكات جماعية في الدقائق الأخيرة

وتحوّلت الدقائق الأخيرة من المباراة إلى مشهد غير رياضي، بعدما نشب احتكاك بين حارس مرمى أتلتيكو مينيرو إيفرسون ولاعب كروزيرو كريستيان، قبل أن يتطور سريعًا إلى اشتباكات جماعية بين لاعبي الفريقين.

وتدخلت الأجهزة الفنية وعناصر الأمن لاحتواء الموقف، بينما اضطر حكم اللقاء إلى إنهاء المباراة بعد إشهار 23 بطاقة حمراء بحق لاعبي الفريقين، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وألقت بظلالها على ختام البطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كروزيرو أتلتيكو مينيرو الدوري البرازيلي

