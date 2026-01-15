المقاولون يعلن التعاقد مع أحمد نادر حواش رسميا

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، عن التعاقد مع اللاعب أحمد نادر حواش، قادمًا من صفوف نادي إنبي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويجيد أحمد نادر حواش اللعب في مراكز الهجوم، ويُعد من العناصر الشابة المميزة والواعدة، حيث إنه من مواليد 2003، ويُنتظر أن يمثل إضافة قوية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه رسميًا بحضور المهندس محمد عادل فتحي نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، إلى جانب الكابتن طلعت محرم مدير الكرة، وذلك بناءً على رغبة وموافقة الكابتن سامي قمصان المدير الفني للفريق.