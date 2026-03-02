إعلان

رئيس الوزراء اللبناني: سنفرض حظراً على الأنشطة العسكرية لحزب الله

كتب : مصراوي

02:15 م 02/03/2026

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الاثنين، أن لبنان سيفرض حظرًا على الأنشطة العسكرية لحزب الله، وذلك عقب هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة نفذه الحزب ضد إسرائيل، قال إنه جاء "ثأرًا" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت، أوضح سلام أن مجلس الوزراء، واستنادًا إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، قرر إعلان الرفض القاطع لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدًا أن هذا الموقف لا يحتمل أي لبس أو تأويل.

وشدد رئيس الوزراء على أن قرار الحرب والسلم هو حصرًا بيد الدولة اللبنانية، ما يستوجب الحظر الفوري لكافة الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله باعتبارها مخالفة للقانون، مع إلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة وحصر نشاطه في العمل السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى أن الدولة طلبت من جميع الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، ومنع أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، مع توقيف المخالفين وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

