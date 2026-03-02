"يستحق الدولي".. نجم الزمالك السابق يطالب بانضمام ناصر منسي لمنتخب مصر

أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز

أشاد علاء عبد الغني، نجم الزمالك السابق، بالمستوى المميز الذي يقدمه ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أحقيته في الحصول على فرصة للانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الغني، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة «صدى البلد»، إن ناصر منسي يقدم مستويات قوية مع الزمالك مؤخرًا، مضيفًا: «اللاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر، ولا توجد أي مشكلة في منحه الفرصة لإثبات قدراته على المستوى الدولي».

مباراة الزمالك وبيراميدز الأفضل في الدوري

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن مواجهة الزمالك أمام بيراميدز تُعد من أفضل مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، موضحًا أن اللقاء اتسم بالندية والرغبة الهجومية من جانب الفريقين لتحقيق الفوز.

وأضاف عبد الغني أنه يوجه التحية إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة واتحاد الكرة على شكل مسابقة الدوري خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن المنافسة أصبحت قوية سواء في صراع القمة أو مناطق الهبوط.

الهدف الأساسي دوري أبطال أفريقيا

وأعرب عن سعادته بعودة الزمالك للمنافسة على صدارة الدوري تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، مشيرًا إلى أن قربه من اللاعبين وقدرته على التعامل معهم بروح إيجابية يمثلان أحد أبرز أسباب تحسن نتائج الفريق.

واختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي للزمالك يتمثل في العودة للمشاركة بدوري أبطال إفريقيا، مشددًا على أهمية المواجهات المقبلة في مشوار الدوري، في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة، وهو ما يجعل المباريات المتبقية بمثابة مواجهات كؤوس.