بعد الخسارة بثلاثية.. احتجاج رسمي من المصري ضد حكم مباراة إنبي

أعرب مجلس إدارة النادي المصري عن بالغ استيائه واحتجاجه الشديد تجاه الأداء التحكيمي خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره إنبي، والتي أُقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وانتهت بخسارة المصري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن اللقاء شهد عددًا من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي كان لها تأثير مباشر على مجريات المباراة ونتيجتها، مشيرًا إلى احتساب ركلة جزاء وصفها بالمشكوك في صحتها لصالح فريق إنبي، أعقبها قرار طرد لاعب المصري كريم العراقي في واقعة اشتراك متبادل، ما اضطر الفريق لاستكمال المباراة منقوص العدد منذ الدقيقة 37.

احتجاج المصري على ضربة جزاء إنبي

وأضاف البيان أن طاقم التحكيم، إلى جانب تقنية الفيديو، تغاضى عن احتساب ركلة جزاء مماثلة لصالح المصري، فضلًا عن احتساب وقت بدل ضائع خلال الشوط الثاني تجاوز ست عشرة دقيقة، في ظل تعرض عدد من لاعبي الفريق للإصابة نتيجة تدخلات قوية من لاعبي الفريق المنافس، بحسب ما ورد في البيان.

وشدد مجلس إدارة النادي المصري على أن تلك القرارات أثرت سلبًا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنافسات، مطالبًا الاتحاد المصري لكرة القدم بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة التحكيم والحفاظ على سلامة المنافسة في المسابقات المحلية.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه الأخطاء التحكيمية من شأنه التأثير على جهود تطوير منظومة كرة القدم المصرية وتقويض ثقة الأندية والجماهير في عدالة المنافسة.