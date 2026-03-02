وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتتشكل اللجنة من 14 عضوًا على النحو الآتي:

- عمرو رشدي.

- محمود الشامي.

- حسن عمر حسانين.

- محمد الصالحي.

- شيرين عليش.

- محمود عبد العال.

- حسام خليل.

- مصطفى بدران.

- محمد فايز بركات.

- سناء السعيد.

- حنان صبري.

- علي خليفة.

- أسماء الجمل.

- مصطفى محمود.

