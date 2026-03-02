إعلان

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم

كتب : نشأت حمدي

02:09 م 02/03/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتتشكل اللجنة من 14 عضوًا على النحو الآتي:

- عمرو رشدي.

- محمود الشامي.

- حسن عمر حسانين.

- محمد الصالحي.

- شيرين عليش.

- محمود عبد العال.

- حسام خليل.

- مصطفى بدران.

- محمد فايز بركات.

- سناء السعيد.

- حنان صبري.

- علي خليفة.

- أسماء الجمل.

- مصطفى محمود.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. رئيس الأعلى للإعلام يشارك في اجتماعين للجنة الإعلام والثقافة بالنواب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب شكيل لجنة القيم جنة القيم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إخلاء قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص بعد دوي صفارات الإنذار (فيديو)
شئون عربية و دولية

إخلاء قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص بعد دوي صفارات الإنذار (فيديو)
حكم صيام التوأمين الملتصقين إذا أفطر أحدهما.. المفتي يوضح
جنة الصائم

حكم صيام التوأمين الملتصقين إذا أفطر أحدهما.. المفتي يوضح
تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
أخبار مصر

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
قرار من القضاء في اتهام سارة خليفة بهتك عرض شاب
حوادث وقضايا

قرار من القضاء في اتهام سارة خليفة بهتك عرض شاب
"في جنازة مهيبة".. المئات يودعون والد الإعلامية نهال طايل في بالمنوفية- صور
أخبار المحافظات

"في جنازة مهيبة".. المئات يودعون والد الإعلامية نهال طايل في بالمنوفية- صور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية