تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
كتب : نشأت حمدي
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتتشكل اللجنة من 14 عضوًا على النحو الآتي:
- عمرو رشدي.
- محمود الشامي.
- حسن عمر حسانين.
- محمد الصالحي.
- شيرين عليش.
- محمود عبد العال.
- حسام خليل.
- مصطفى بدران.
- محمد فايز بركات.
- سناء السعيد.
- حنان صبري.
- علي خليفة.
- أسماء الجمل.
- مصطفى محمود.
