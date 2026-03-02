مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:30

غزل المحلة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:30

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

"كأنه بيلاعب فريق صغير".. ميدو يوجه رسالة قوية لمدرب بيراميدز بعد الخسارة

كتب : محمد خيري

01:09 م 02/03/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مباراة بيراميدز والزمالك (2)
  • عرض 13 صورة
    مباراة بيراميدز والزمالك (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة بيراميدز والزمالك (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة بيراميدز والزمالك (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة بيراميدز والزمالك (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (3)
  • عرض 13 صورة
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (7)
  • عرض 13 صورة
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (6)
  • عرض 13 صورة
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (2)
  • عرض 13 صورة
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (1)
  • عرض 13 صورة
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (4)
  • عرض 13 صورة
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على فوز الفريق الأبيض أمام بيراميدز في قمة مباريات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن التفوق التكتيكي كان العامل الحاسم في حسم اللقاء لصالح الزمالك.

وحقق الزمالك انتصارًا على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشرين، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة وينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، والأهلي ثالث الترتيب.

وكتب ميدو، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن المدير الفني لبيراميدز يورتشيتش لم يمنح الزمالك الاحترام التكتيكي الكافي، (كأنه بلاعب فريق صغير)، مشيرًا إلى أن الفريق خاض المباراة بأسلوب مفتوح وكأنه يواجه فريقًا أقل قوة، دون تكليف بعض اللاعبين بأدوار دفاعية واضحة، إلى جانب تقدم الظهيرين بشكل متزامن دون وجود تغطية مناسبة من خط الوسط.

وأضاف أن التفاصيل الصغيرة واحترام المنافس دون رهبة يمثلان الفارق الحقيقي في المباريات الكبرى، مؤكدًا أن الزمالك دخل اللقاء بواقعية كبيرة واحترام واضح لقدرات منافسه.

الإشادة بمعتمد جمال

وأشاد ميدو بالأداء الفني للمدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه نجح في استغلال نقاط ضعف بيراميدز، خاصة المساحات خلف الظهيرين، مع تنظيم الأدوار الدفاعية للاعبي الفريق، إلى جانب الدور التكتيكي لعبد الله السعيد في غلق زوايا التمرير أمام لاعبي بيراميدز.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالإشارة إلى نجاح الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين للتعامل مع الكرات العرضية، مؤكدًا أن اختيار محمد صبحي لحراسة المرمى جاء موفقًا نظرًا لقدراته المميزة في التعامل مع هذا النوع من الكرات.

اقرأ أيضا:

في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو الزمالك بيراميدز الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الاستهلاك في شهر رمضان وراء ارتفاع الأسعار
أخبار وتقارير

اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الاستهلاك في شهر رمضان وراء ارتفاع الأسعار
ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
الغاز الأوروبي يقفز 25% مع اضطراب الشحن عبر هرمز
اقتصاد

الغاز الأوروبي يقفز 25% مع اضطراب الشحن عبر هرمز
انفصال آسر ياسين عن دينا الشربيني وعودته لطليقته بمسلسل "اتنين غيرنا"..
دراما و تليفزيون

انفصال آسر ياسين عن دينا الشربيني وعودته لطليقته بمسلسل "اتنين غيرنا"..
في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة
رياضة محلية

في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية