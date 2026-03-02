قبل مواجهة الاتحاد.. قرار من مدرب الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على فوز الفريق الأبيض أمام بيراميدز في قمة مباريات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن التفوق التكتيكي كان العامل الحاسم في حسم اللقاء لصالح الزمالك.

وحقق الزمالك انتصارًا على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشرين، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة وينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، والأهلي ثالث الترتيب.

وكتب ميدو، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن المدير الفني لبيراميدز يورتشيتش لم يمنح الزمالك الاحترام التكتيكي الكافي، (كأنه بلاعب فريق صغير)، مشيرًا إلى أن الفريق خاض المباراة بأسلوب مفتوح وكأنه يواجه فريقًا أقل قوة، دون تكليف بعض اللاعبين بأدوار دفاعية واضحة، إلى جانب تقدم الظهيرين بشكل متزامن دون وجود تغطية مناسبة من خط الوسط.

وأضاف أن التفاصيل الصغيرة واحترام المنافس دون رهبة يمثلان الفارق الحقيقي في المباريات الكبرى، مؤكدًا أن الزمالك دخل اللقاء بواقعية كبيرة واحترام واضح لقدرات منافسه.

الإشادة بمعتمد جمال

وأشاد ميدو بالأداء الفني للمدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه نجح في استغلال نقاط ضعف بيراميدز، خاصة المساحات خلف الظهيرين، مع تنظيم الأدوار الدفاعية للاعبي الفريق، إلى جانب الدور التكتيكي لعبد الله السعيد في غلق زوايا التمرير أمام لاعبي بيراميدز.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالإشارة إلى نجاح الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين للتعامل مع الكرات العرضية، مؤكدًا أن اختيار محمد صبحي لحراسة المرمى جاء موفقًا نظرًا لقدراته المميزة في التعامل مع هذا النوع من الكرات.

