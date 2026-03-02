إعلان

إخلاء قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص بعد دوي صفارات الإنذار (فيديو)

كتب : مصراوي

02:07 م 02/03/2026 تعديل في 02:25 م

إخلاء قاعدة أكروتيري البريطانية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية ببدء إخلاء قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص، وذلك عقب دوي صفارات الإنذار داخل القاعدة.

وأعلن متحدث باسم الحكومة القبرصية عبر منصة إكس، أن طائرتين مسيّرتين كانتا متجهتين نحو قاعدة أكروتيري الجوية التابعة لسلاح الجو البريطاني تم اعتراضهما.

ودوت صفارات الإنذار في القاعدة بعد وقت قصير من منتصف نهار الاثنين بالتوقيت المحلي.

وفي سياق متصل، حذّرت السفارة الأمريكية في قبرص من احتمال وجود نشاط لطائرات مسيّرة، فيما تم إخلاء مبنى الركاب في مطار بافوس الدولي غرب الجزيرة.

وكانت طائرة مسيّرة قد أصابت مدينة أكروتيري مساء الأحد.

