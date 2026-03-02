إخلاء قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص بعد دوي صفارات الإنذار (فيديو)

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية ببدء إخلاء قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص، وذلك عقب دوي صفارات الإنذار داخل القاعدة.

وأعلن متحدث باسم الحكومة القبرصية عبر منصة إكس، أن طائرتين مسيّرتين كانتا متجهتين نحو قاعدة أكروتيري الجوية التابعة لسلاح الجو البريطاني تم اعتراضهما.

Cyprus: Smoke rises from area of British air base following alerts of Iranian drones. pic.twitter.com/8de98Wulqn — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

ودوت صفارات الإنذار في القاعدة بعد وقت قصير من منتصف نهار الاثنين بالتوقيت المحلي.

وفي سياق متصل، حذّرت السفارة الأمريكية في قبرص من احتمال وجود نشاط لطائرات مسيّرة، فيما تم إخلاء مبنى الركاب في مطار بافوس الدولي غرب الجزيرة.

وكانت طائرة مسيّرة قد أصابت مدينة أكروتيري مساء الأحد.