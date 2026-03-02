كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعدي بعض الأشخاص على عاملين بأحد المقاهي بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بين طرف أول (مالك المقهى، شقيقه، وعامل بالمقهى – مقيمون ضمن محافظتي القاهرة والشرقية) وطرف ثانٍ (شخصان – مقيمان بمحافظة القاهرة)، بسبب خلافات حول ثمن المشروبات، حيث تعدى الطرفان على بعضهما البعض، واستخدم الطرف الثاني أسلحة بيضاء، ما أسفر عن تلفيات بالمقهى.

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة استخدمت فيها أسلحة بيضاء بمقهى بمدينة نصر

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني الأسلحة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"