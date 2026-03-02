"صرفنا المكافآت ولسه".. أمين صندوق الزمالك يكشف سر الفوز على بيراميدز

أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن الروح القتالية والدعم الجماهيري كانا العامل الأبرز وراء فوز الفريق على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى صرف مكافآت مالية للاعبين عقب اللقاء.

وحقق الزمالك فوزًا مهمًا على بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن الجولة العشرين من المسابقة، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 40 نقطة ويتصدر جدول ترتيب الدوري.

وقال المندوه، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت 1»، إن لاعبي الزمالك قدموا أداءً يعكس شخصية النادي وتاريخه، مؤكدًا أن حالة التفاؤل عادت بقوة إلى جماهير الفريق في ظل النتائج الأخيرة، معربًا عن أمله في إسعاد الجماهير خلال الموسم الجاري.

كلمة السر في فوز الزمالك

وأضاف أن «كلمة السر في الفوز هي اسم نادي الزمالك نفسه بما يحمله من تاريخ وجماهيرية وروح قتالية»، مشيدًا بإصرار اللاعبين داخل الملعب، ومؤكدًا أن الحضور الجماهيري كان له دور كبير في دعم الفريق طوال المباراة.

ووجّه أمين صندوق الزمالك التحية إلى جماهير النادي ولاعبي الفريق، كما أثنى على حالة التركيز داخل المنظومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل صرف مكافأة مالية للاعبين عقب المباراة، مع وجود ترتيبات جارية لصرف مكافآت إضافية تقديرًا لما قدمه اللاعبون.

واختتم المندوه تصريحاته بالتأكيد على أن الدعم المادي والمعنوي من محبي نادي الزمالك مستمر دائمًا، موضحًا أن الانتصارات تسهم في رفع الروح المعنوية وتحفيز الجميع لمواصلة المنافسة على البطولات.