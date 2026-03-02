في ذكرى العاشر من رمضان.. اكتمال المحور الرابع لربط ضفتي القناة بالإسماعيلية

شيّع المئات من أهالي قرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب صلاة الظهر اليوم الإثنين، جثمان المستشار عادل طايل، والد الإعلامية نهال طايل، وسط حالة من الحزن خيمت على أسرته وأصدقائه ومحبيه.

إعلان الوفاة عبر فيسبوك

أثار خبر الوفاة حالة واسعة من التعاطف بين المتابعين، بعدما أعلنت الإعلامية نهال طايل نبأ رحيل والدها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كلمات مؤثرة في نعي والدها

وكتبت نهال طايل في منشورها: "والدي في ذمة الله.. أرجو الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفَّه على الإيمان".

وشهدت القرية توافد عدد كبير من الأهالي وأقارب الأسرة لتقديم واجب العزاء ومساندة الأسرة في مصابها.