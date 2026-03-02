مباريات الأمس
قبل مواجهة الاتحاد.. قرار من مدرب الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

كتب : محمد خيري

11:35 ص 02/03/2026
قرر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح لاعبيه راحة اليوم الاثنين من التدريبات الجماعية عقب الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الجمعة المقبل .

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده إلى 40 نقطة وينفرد بصدارة المسابقة.

الزمالك بيراميدز الدوري المصري الاتحاد السكندري

