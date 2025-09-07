مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

كازاخستان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ليتوانيا

- -
19:00

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

فنلندا

اقترب من تمثيل الفراعنة.. 10 معلومات عن هيثم حسن لاعب أوفيدو الإسباني

12:28 م الأحد 07 سبتمبر 2025
    اللاعب المصري الفرنسي هيثم حسن
    المصري الفرنسي هيثم حسن
    اللاعب المصري الفرنسي هيثم حسن
    اللاعب المصري الفرنسي هيثم حسن
    هيثم حسن لاعب أوفييدو الإسباني
    هيثم حسن لاعب فياريال السابق
    المصري هيثم حسن
    اللاعب المصري الفرنسي هيثم حسن
    اللاعب المصري الفرنسي هيثم حسن
    هيثم حسن
كتب- محمد عبدالهادي:

اقترب اللاعب هيثم حسن صاحب الأصول المصرية، من الظهور الرسمي الأول له بقميص منتخب مصر، وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد المصري والجهاز الفني على تمثيل الفراعنة في الفترة القادمة.

وأكد إبراهيم حسين مدير الكرة بالجهاز الفني لمنتخب مصر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللاعب سينضم للفراعنة في المعسكر المقبل بشكل رسمي بعد الإتفاق على التواجد وتمثيل المنتخب.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن اللاعب هيثم حسن كالتالي:

1. وُلد اللاعب في فرنسا لأب مصري وأم تونسية، ويحمل الجنسيات الثلاث: المصرية، التونسية، والفرنسية.

2. بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي باريس، قبل أن ينضم لفريق الشباب بنادي شاتورو في موسم 2017/2018.

3.تم تصعيده إلى الفريق الرديف بعد موسم واحد، ثم للفريق الأول لشاتورو في موسم 2019/2020 وهو في السابعة عشرة من عمره.

4. اختار تمثيل منتخب فرنسا على مستوى الناشئين، حيث لعب بقميص الديوك لفئتي تحت 17 و18 عامًا.

5. خاض أول تجربة احترافية خارجية في موسم 2020/2021 ضمن صفوف فريق الرديف لنادي فياريال الإسباني.

6. لعب معارًا في صفوف ديبورتيفو ميرانديس موسم 2021/2022، ثم سبورتنج خيخون في موسم 2023/2024.

7. أرقامه مع ميرانديس: شارك في 38 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 لزملائه.

8. أرقامه مع خيخون: خاض 42 مباراة بقميص سبورتنج خيخون، أحرز خلالها هدفين وصنع 5 أهداف.

9. في موسم 2024/2025، ساهم بـ4 أهداف وصناعة 3 خلال 44 مباراة ليقود ريال أوفييدو للصعود إلى الليجا، قبل أن يشتري النادي عقده بشكل نهائي.

10. أصبح أول لاعب من أصول مصرية يشارك في الدوري الإسباني منذ أحمد حسام "ميدو" الذي لعب مع سيلتا فيجو موسم 2002/2003.

هيثم حسن منتخب مصر من هو هيثم حسن معلومات عن هيثم حسن
