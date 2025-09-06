مباريات الأمس
أفشة يقود منتخب مصر الثاني للفوز وديًا على تونس

07:17 م السبت 06 سبتمبر 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز منتخب مصر الثاني بهدف نظيف على نظيره التونسي خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

وسجل هدف منتخب مصر خلال المباراة اللاعب محمد مجدي "أفشة" بالدقيقة 32.

ملخص مباراة منتخب مصر الثاني وتونس:

وبدأت المباراة بسيطرة من جانب لاعبي منتخب مصر على الكرة وسط تمركز جيد لدفاع المنتخب التونسي.

وأبعد دفاع منتخب تونس بالدقيقة 6 كرة عرضية أرسلها اللاعب مروان حمدي.

وسدد لاعب المنتخب محمد مجدي "أفشة" كرة قوية في الدقيقة 19 ولكنها مرت بجوار القائم.

وعاد منتخب مصر بتسديدة جديدة في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب عمرو السولية ولكنها علت المرمى.

وقصّ محمد مجدي "أفشة" شريط التسجيل بالمباراة بعدما وصلته كرة من زميله مروان حمدي على حدود منطقة جزاء تونس ليتوغل بها ثم سدد كرة قوية في الدقيقة 32 سكنت الشباك.

وأنقذ حارس مرمى منتخب تونس مرماه من هدف ثان بتصدي رائع لتسديدة مروان حمدي بالدقيقة 35.

وأرسل محمد مجدي "أفشة" كرة عرضية في الدقيقة 37 وصلت لزميله مروان حمدي الذي سددها في المرمى ولكن تصدى لها حارس مرمى منتخب تونس لتصل إلى كريم حافظ لاعب المنتخب الذي سددها قوية بجوار القائم.

وأوقف الحكم مجريات المباراة بالدقيقة 39 لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

وبدأ لاعبو منتخب تونس الشوط الثاني بمحاولات وسيطرة نسبية على الكرة وسط تمركز لدفاع المنتخب.

وتصدى أحمد الشناوي حارس مرمى المنتخب في الدقيقة 53 لتسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء.

ودفع المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، حلمي طولان، في الدقيقة 55 بكل من أحمد هاني، حسام حسن، يحيى زكريا بدلاً من كريم حافظ، مروان حمدي، عمر جابر.

وتصدى الشناوي في الدقيقة 65 لتسديدة قوية جديدة من منتخب تونس ثم دفع حلمي طولات في الدقيقة 63 باللاعب أحمد عاطف "قطة" بدلاً من عمرو السولية.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 70 لشرب المياه والتقاط الأنفاس ثم دفع حلمي طولان في الدقيقة 73 باللاعب مصطفى سعد مسير وعلي الفيل بدلاً من محمد مجدي "أفشة" ومحمود رزق.

تشكيل منتخب مصر الثاني لودية تونس

وبدأ حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود رزق - الونش - عمر جابر

خط الوسط: أكرم توفيق - محمد النني النني - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية

المهاجم: مروان حمدي

منتخب مصر الثاني مصر ضد تونس منتخب مصر
