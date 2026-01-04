تشكيل فريق شباب بيراميدز لمواجهة مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز بقيادة محمود سمير، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره مودرن سبورت اليوم الأحد الموافق 4 يناير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي، مروان عصام، عبد الله بدير ويوسف فؤاد

خط الوسط: يوسف شيكا، عمر عبد العظيم، أدهم نبيل، حمزة علي وحسن طارق

خط الهجوم: زياد نواوي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز، كل من: "مروان ناصر، أحمد شد، زياد شاكر، يوسف علي، عمر طارق، أحمد زهدي، يوسف ميشو، خالد لطفي وعلي حمودة".

ويقود فريق الشباب بنادي بيراميدز، المدير الفني محمود سمير، المدرب العام محمد عطوة، المدرب إسلام كاظم، مدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام.

