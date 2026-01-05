أبدى وائل القباني لاعب الزمالك السابق، اعتراضه على السياسة المتبعة حالياً داخل القلعة البيضاء بشأن التفكير في بيع عدد من نجوم الفريق من أجل معالجة الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية: "إن بيع لاعبي الفريق لن يكون حلاً جذرياً للأزمة، حتى لو تم بيع الفريق بالكامل، فلن تسد ديون النادي".

وتساءل القباني قائلاً: "ما الهدف من بيع اللاعبين؟ هل لسداد الديون فقط أم للتعاقد مع عناصر أقل جودة؟".

واختتم لاعب الأبيض السابق تصريحاته بالتأكيد على أن سياسة البيع، في حال اللجوء إليها يجب أن تقتصر على لاعب أو اثنين فقط كحد أقصى، حفاظاً على استقرار الفريق وقوته التنافسية.