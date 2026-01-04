سيدات طائرة الأهلي يتفوقن على الزمالك ويتوجن بلقب دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي فوزاً مثيراً على الزمالك بنتيجة 3–2 في المباراة النهائية للدورة المجمعة لتحديد بطل دوري المرتبط، التي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

بدأ الأهلي المباراة بتأخر واضح، بعد خسارة الشوطين الأول والثاني بنتيجتي 25–20 و25–16 على التوالي، قبل أن ينجح الفريق في العودة بقوة، محققاً الفوز في الشوط الثالث 25–15، ثم الرابع 25–12، قبل أن يحسم الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15–10 لصالحه.

وكانت سيدات طائرة الأهلي توجن بلقب دوري المرتبط، بعد فوز فريق تحت 15 سنة على الزمالك، في المباراة التي أقيمت اليوم الساعة الثالثة عصراً.