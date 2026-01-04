مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

1 2
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

فولهام

2 2
17:15

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

5 1
17:15

ريال بيتيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

0 0
22:00

اتلتيكو مدريد

سيدات طائرة الأهلي يتفوقن على الزمالك ويتوجن بلقب دوري المرتبط

كتب : نهي خورشيد

11:32 م 04/01/2026

سيدات طائرة الأهلي يتفوقن على الزمالك ويتوجن بلقب

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي فوزاً مثيراً على الزمالك بنتيجة 3–2 في المباراة النهائية للدورة المجمعة لتحديد بطل دوري المرتبط، التي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

بدأ الأهلي المباراة بتأخر واضح، بعد خسارة الشوطين الأول والثاني بنتيجتي 25–20 و25–16 على التوالي، قبل أن ينجح الفريق في العودة بقوة، محققاً الفوز في الشوط الثالث 25–15، ثم الرابع 25–12، قبل أن يحسم الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15–10 لصالحه.

وكانت سيدات طائرة الأهلي توجن بلقب دوري المرتبط، بعد فوز فريق تحت 15 سنة على الزمالك، في المباراة التي أقيمت اليوم الساعة الثالثة عصراً.

سيدات الأهلي الطائرة سيدات الزمالك الأهلي الزمالك

