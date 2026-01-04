هل يتمرد الجميع؟.. قرار مفاجئ للاعبي الزمالك قبل العودة للتدريبات

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن وجود توجه داخل قطاع الكرة لزيادة فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية استمرار أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

وكان من المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أن الجهاز الفني يدرس تأجيل استئناف المران، انتظارًا للتوصل إلى حلول واضحة تنهي الأزمة المالية التي تسببت في حالة من التوتر وعدم الرضا داخل صفوف اللاعبين.

وجاءت هذه التطورات بعدما حصل لاعبو الزمالك على راحة استمرت خمسة أيام قبل مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة كأس العاصمة، في ظل حالة الغضب التي سادت بينهم بسبب عدم صرف مستحقاتهم في المواعيد المحددة.

وأكد مصدر مطلع أن خيار مد فترة الراحة بات الأقرب في الوقت الحالي، باعتباره حلًا مؤقتًا يهدف إلى تهدئة الأجواء داخل الفريق، ومنح الإدارة مساحة من الوقت لإنهاء ملف المستحقات.

وفي المقابل، تواصل إدارة النادي تحركاتها المكثفة لإيجاد حل للأزمة، حيث يعمل مجلس الإدارة على إنهاء هذا الملف خلال الساعات المقبلة، بما يضمن عودة اللاعبين إلى التدريبات في أجواء أكثر استقرارًا، خاصة أن تأخر المستحقات يؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية والمعنوية للفريق.