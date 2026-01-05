مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة 2025-2026
كتب : مصراوي
كأس رابطة الأندية المصرية
تقام اليوم عدد من المباريات في إطار منافسات كأس رابطة الأندية المصرية.
ونستعرض هنا مواعيد المباريات:
المقاولون العرب ضد غزل المحلة- الساعة 4 مساء
البنك الأهلي ضد وادي دجلة- الساعة 8 مساء
المصري ضد سموحة- الساعة 4 مساء.
ترتيب مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية
ويتصدر طلائع الجيش ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يليه فاكر بـ 9 نقاط، وثالثا نادي إنبي برصيد 6 نقاط.
أما المجموعة الثانية يتصدرها الجونة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني يأتي نادي الجونة برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث البنك الأهلي بـ 5 نقاط.
ويتصدر المصري البورسعيدي المجموعةة الثالثة برصيد 7 نقاط، وفي المركز الثاني الاتحاد السكندري برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث نادي زد برصيد 6 نقاط.