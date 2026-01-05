تقام اليوم عدد من المباريات في إطار منافسات كأس رابطة الأندية المصرية.

ونستعرض هنا مواعيد المباريات:

مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة 2025-2026

المقاولون العرب ضد غزل المحلة- الساعة 4 مساء

البنك الأهلي ضد وادي دجلة- الساعة 8 مساء

المصري ضد سموحة- الساعة 4 مساء.

ترتيب مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية

ويتصدر طلائع الجيش ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يليه فاكر بـ 9 نقاط، وثالثا نادي إنبي برصيد 6 نقاط.

أما المجموعة الثانية يتصدرها الجونة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني يأتي نادي الجونة برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث البنك الأهلي بـ 5 نقاط.

ويتصدر المصري البورسعيدي المجموعةة الثالثة برصيد 7 نقاط، وفي المركز الثاني الاتحاد السكندري برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث نادي زد برصيد 6 نقاط.