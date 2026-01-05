مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

المصري

- -
16:00

سموحة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
16:00

غزل المحلة

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

بنين

جميع المباريات

مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة 2025-2026

كتب : مصراوي

05:07 ص 05/01/2026

كأس رابطة الأندية المصرية

تقام اليوم عدد من المباريات في إطار منافسات كأس رابطة الأندية المصرية.

ونستعرض هنا مواعيد المباريات:

مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة 2025-2026

المقاولون العرب ضد غزل المحلة- الساعة 4 مساء

البنك الأهلي ضد وادي دجلة- الساعة 8 مساء

المصري ضد سموحة- الساعة 4 مساء.

ترتيب مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية

ويتصدر طلائع الجيش ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يليه فاكر بـ 9 نقاط، وثالثا نادي إنبي برصيد 6 نقاط.

أما المجموعة الثانية يتصدرها الجونة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني يأتي نادي الجونة برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث البنك الأهلي بـ 5 نقاط.

ويتصدر المصري البورسعيدي المجموعةة الثالثة برصيد 7 نقاط، وفي المركز الثاني الاتحاد السكندري برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث نادي زد برصيد 6 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس رابطة الأندية المصرية البنك الأهلي ضد وادي دجلة المصري ضد سموحة المقاولون العرب ضد غزل المحلة

جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

