يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمعسكر الإعداد الخارجي في أبو ظبي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر الإعداد الخارجي المقرر إقامته في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويستعد بيراميدز للدخول في معسكر خارجي خلال الفترة من 5 إلى 14 يناير الجاري، وذلك ضمن خطة التحضير لاستئناف المنافسات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

قائمة بيراميدز في معسكر أبوظبي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمود جاد – زياد هيثم

في خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – أسامة جلال – طارق علاء – كريم حافظ – زياد شاكر

في خط الوسط: أحمد توفيق – محمود زلاكة – وليد الكرتي – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف "قطة" – مصطفى زيكو – إيفرتون دا سيلفا – محمد رضا بوبو – حامد حمدان – يوسف محمد

في خط الهجوم: يوسف أوباما – مروان حمدي – دودو الجباس

ومن المقرر أن تغادر بعثة نادي بيراميدز القاهرة في السابعة صباح يوم الاثنين متجهة إلى أبوظبي، على أن يخوض الفريق أول تدريباته فور الوصول، على أحد الملاعب القريبة من مقر الإقامة.