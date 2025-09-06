"زهقتني من مكة يا أخي".. موقف طريف بين محمد صلاح ومشجع (فيديو)

كتبت – هند عوّاد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا للمحترف المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وعقب مباراة مصر وإثيوبيا مساء أمس، وأثناء التقاط المشجعين الصور التذكارية مع محمد صلاح، قال أحدهم: "وحياة مكة يا صلاح، أخد صورة معاك".

🗣️المشجع: "وحياة مكة يا صلاح لاخد معاك صوره"



🗣️الأسطورة محمد صلاح:



"زهقتني من مكة يا اخي" 😂❤️ pic.twitter.com/STig1PB8Ii — عالم صلاح (@SalahWorld11) September 6, 2025

ورد محمد صلاح على المشجع مازحًا: "زهقتني من مكة يا أخي".

وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

