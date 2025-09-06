مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

"زهقتني من مكة يا أخي".. موقف طريف بين محمد صلاح ومشجع (فيديو)

01:06 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (2)
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (3)
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت – هند عوّاد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا للمحترف المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وعقب مباراة مصر وإثيوبيا مساء أمس، وأثناء التقاط المشجعين الصور التذكارية مع محمد صلاح، قال أحدهم: "وحياة مكة يا صلاح، أخد صورة معاك".

ورد محمد صلاح على المشجع مازحًا: "زهقتني من مكة يا أخي".

وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

اقرأ أيضًا:

لتخطي العميد.. تريزيجيه ينتظر رقما قياسيا في مباراة مصر وبوركينا فاسو

لانتزاع بطاقة التأهل إلى المونديال.. تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

حسام حسن يكشف سبب عدم تواجد إمام عاشور مع منتخب مصر أمام إثيوبيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول موقف طريف بين محمد صلاح ومشجع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- أسباب خصم رصيد كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عند الشحن
- موعد الانتهاء من تحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم
. ج 2 اللواء وليد السيسي في أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد: أخطر قصص وعائلات وأماكن المخدرات في مصر