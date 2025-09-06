شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددًا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

شارك المحترف البرازيلي بصفوف الزمالك خوان ألفينا بيزيرا مع متابعيه تواجده باستاد القاهرة لحضور مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بالجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، كما شارك قائد الزمالك السابق محمود عبدالرازق شيكابالا مقطع فيديو دعائي لاسم النادي الجديد الذي يتواجد به.

وشارك زيزو متابعيه رد فعله مع الجماهير عقب مباراة منتخب مصر وإثيوبيا، كما شارك حمدي علاء لاعب زد متابعيه صورة رومانسية مع زوجته.

