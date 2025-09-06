مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

ستوري نجوم كرة القدم.. محترف الزمالك يظهر بمباراة مصر وإثيوبيا.. ورد فعل زيزو مع الجمهور

01:04 ص السبت 06 سبتمبر 2025
    ستوري شيكابالا
    ستوري خوان ألفينا
    ستوري زيزو
    ستوري زيزو
    ستوري خوان ألفينا
background

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددًا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

شارك المحترف البرازيلي بصفوف الزمالك خوان ألفينا بيزيرا مع متابعيه تواجده باستاد القاهرة لحضور مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بالجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، كما شارك قائد الزمالك السابق محمود عبدالرازق شيكابالا مقطع فيديو دعائي لاسم النادي الجديد الذي يتواجد به.

وشارك زيزو متابعيه رد فعله مع الجماهير عقب مباراة منتخب مصر وإثيوبيا، كما شارك حمدي علاء لاعب زد متابعيه صورة رومانسية مع زوجته.

ستوري نجوم كرة القدم ستوري زيزو ستوري خوان ألفينا مصر وإثيوبيا ستوري شيكابالا
