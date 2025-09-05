مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 6
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

0 3
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

1 0
22:00

إثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

2 0
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

2 0
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

0 0
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

0 1
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

ترتيب مجموعة مصر بعد فوز بوركينا فاسو على جيبوتي

09:44 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
زاحم منتخب بوركينا فاسو منتخب مصر على صدارة مجموعتهما بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد فوز الأول على نظيره جيبوتي.

نتيجة مباراة بوركينا فاسو وجيبوتي

وفاز منتخب بوركينا فاسو على نظيره جيبوتي بسداسية نظيفة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ويلتقي منتخب مصر عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة نظيره إثيوبيا ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

وجاءت ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مباراة إثيوبيا وبعد فوز بوركينا فاسو كالتالي:

1) مصر: 16 نقطة.
2) بوركينا فاسو: 14 نقطة.
3) سيراليون: 9 نقاط
4) غينيا بيساو: 7 نقاط
5) إثيوبيا: 6 نقاط
6) جيبوتي: 1 نقطة

القناة المجانية الناقلة والمعلقين على مباراة مصر وإثيوبيا

"مصطفى محمد بديلاً".. أسامة فيصل يقود هجوم مصر أمام إثيوبيا

