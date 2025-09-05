ترتيب مجموعة مصر بعد فوز بوركينا فاسو على جيبوتي

زاحم منتخب بوركينا فاسو منتخب مصر على صدارة مجموعتهما بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد فوز الأول على نظيره جيبوتي.

نتيجة مباراة بوركينا فاسو وجيبوتي

وفاز منتخب بوركينا فاسو على نظيره جيبوتي بسداسية نظيفة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ويلتقي منتخب مصر عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة نظيره إثيوبيا ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

وجاءت ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مباراة إثيوبيا وبعد فوز بوركينا فاسو كالتالي:

1) مصر: 16 نقطة.

2) بوركينا فاسو: 14 نقطة.

3) سيراليون: 9 نقاط

4) غينيا بيساو: 7 نقاط

5) إثيوبيا: 6 نقاط

6) جيبوتي: 1 نقطة

