محافظ الأقصر والأمن والأزهر في جولة تهنئة بالكنائس (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من الكنائس، لتقديم التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

استهل المحافظ جولته بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بوسط المدينة، وكان في استقباله الأنبا يوساب، أسقف عام الأقصر، ولفيف من رجال الدين المسيحي، قبل أن يتوجه والوفد المرافق له إلى مطرانية الأقباط الكاثوليك لتقديم التهنئة للأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبراشية الأقصر للأقباط الكاثوليك.

محطات الجولة ورسائل الوحدة

شملت الجولة أيضًا زيارة الكنيسة الإنجيلية، حيث استقبل القس محروس، راعي الكنيسة، المحافظ والوفد المهنئ.

خلال تلك الزيارات، أكد "عماره" على روح الأخوة والمودة العميقة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، مشددًا في كلمته على أن "المصريين جميعًا شركاء في وطن واحد"، وأنهم نسيج وطني متماسك يعملون معًا من أجل رفعة بلادهم، وسيظلون دائمًا "يدًا واحدة" ورمزًا للتسامح بين الأديان.

وفد رفيع المستوى

رافق المحافظ في تقديم التهاني وفد رفيع المستوى عكس كل أطياف المجتمع والقيادة، ضم الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، والرائد حسام الديب مساعد المستشار العسكري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارات، وقيادات أمنية وتنفيذية، وممثلين عن رجال الأزهر والأوقاف، في مشهد جسد الوحدة الوطنية بأجلى صورها.