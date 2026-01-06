حل الفنان عمرو مصطفى ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، وتحدث خلاله عن فترة مرضه التي وصفها بأنها كانت نقطة تحول في حياته.

وقال عمرو: "بالصدفة كنت ببص في المراية وقلت لمراتي إن في حاجة غريبة، فقالتلي روح لدكتور اكشف، روحت والدكتورة قالتلي أطلع بسرعة اكشف، واتطمنت جدًا، الحمد لله مقلتش لأي حد إني مبسوط وقولت لنفسي أنا عايز أتولد من جديد".

وأضاف: "صحابي كلهم كانوا في حضني، وشوفتهم عندي في البيت: تامر عاشور، عزيز الشافعي، تامر حسين، رامي صبري، عمرو دياب، ومحمد حماقي. الحمد لله حسيت إني رجعت طفل زي قبل دخولي الوسط الفني، اكتشفت إن الصراعات اللي بنشوفها في الوسط بتاخد من موهبتنا وتخليها تنقص، وكل ما زاد الصراع كل ما الموهبة بتقل. عشان كده اكتشفت إن عمرو دياب مبيردش على حد عنده صراع غيري خالص".

وتابع: "بعد ما مسكت الجيتار في الفترة اللي كنت بتعالج فيها، حسيت إني رجعت عمرو مصطفى الطفل، وبلحن ألحان بتطلع مختلفة، كلها حب وصفاء".

واختتم حديثه: "لازم الناس تبقى عارفة إن التريندات السلبية بتأثر على الحالة النفسية. كل ما بقينا عندنا رحمة وتسامح وحب وأخدنا العذر لآخر، الوَهبة اللي ربنا بيدينا عشان نكون رسل سلام وحب هتفضل موجودة مش العكس".

يذكر أن الفنان عمرو مصطفى حقق نجاحًا واسعًا منذ طرح أغنيته الجديدة "بعتني ليه"، وشارك في الغناء الفنان زياد ظاظا، وتخطت الأغنية حاجز 7 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

